Офіційний курс на 7 лютого: долар подешевшав на 22 копійки

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 22 копійки, встановивши його на 7 лютого на рівні 24,57 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,04 (на 6 лютого – 27,32 гривні).

Нагадаємо:

Національний банк встановив офіційний курс гривні на 6 лютого на рівні 24,80 за долар, зміцнивши його на 5 копійок в порівнянні з попереднім днем.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,32 (на 5 лютого – 27,45 гривні).

6 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,66 – 24,69 гривні за долар.

6 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,66 – 24,69 гривні за долар.

5 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,66 – 24,69 гривні за долар.

Економічна правда