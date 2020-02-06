Офіційний курс на 7 лютого: долар подешевшав на 22 копійки
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 22 копійки, встановивши його на 7 лютого на рівні 24,57 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,04 (на 6 лютого – 27,32 гривні).
Нагадаємо:
Національний банк встановив офіційний курс гривні на 6 лютого на рівні 24,80 за долар, зміцнивши його на 5 копійок в порівнянні з попереднім днем.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,32 (на 5 лютого – 27,45 гривні).
6 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,66 – 24,69 гривні за долар.
6 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,66 – 24,69 гривні за долар.
5 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,66 – 24,69 гривні за долар.
Економічна правда
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