Курс валют на 6 лютого: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

6 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,66 – 24,69 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,57- 24,60 гривні;

Євро – 27,03 - 27,05 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,47 – 24,43 гривні. Євро купують по 26,85 гривні, продають по 27,29 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,47 - 24,60 гривні, євро - 26,99 - 27,18 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк встановив офіційний курс гривні на 6 лютого на рівні 24,80 за долар, зміцнивши його на 5 копійок в порівнянні з попереднім днем.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,32 (на 5 лютого – 27,45 гривні).

5 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,66 – 24,69 гривні за долар.