Гривня на міжбанку утримує позиції
6 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,66 – 24,69 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,57- 24,59 гривні;
Євро – 27,01 - 27,03 гривні;
Нагадаємо:
Національний банк встановив офіційний курс гривні на 6 лютого на рівні 24,80 за долар, зміцнивши його на 5 копійок в порівнянні з попереднім днем.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,32 (на 5 лютого – 27,45 гривні).
6 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,66 – 24,69 гривні за долар.
5 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,66 – 24,69 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua