Закриття міжбанку: гривня зміцнилась

5 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,66 – 24,69 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,66 - 24,69 гривні;

Євро – 27,13 - 27,16 гривні;

Нагадаємо:

5 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,78 – 24,81 гривні за долар.

На 5 лютого Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 23 копійки, встановивши його на рівні 24,85 гривні за долар.

Офіційний курс до євро був встановлений на рівні 27,45 (на 4 лютого – 27,75 гривні).

На закритті міжбанку котирування гривні до долара встановилися на рівні 24,78 – 24,81 гривні за долар.

Економічна правда