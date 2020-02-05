Гривня зміцнюється другий день поспіль

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок, встановивши його на 6 лютого на рівні 24,80 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,32 (на 5 лютого – 27,45 гривні).

Нагадуємо:

5 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,78 – 24,81 гривні за долар.

5 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,66 – 24,69 гривні за долар.

Економічна правда