Новини 6 лютого: ринок землі, "Дія", пенсійний вік

Про ринок землі. Верховна Рада почала розглядати законопроєкт про продаж земель сільськогосподарського призначення у другому читанні.

Верховна Рада у четвер розглянула 184 правки до закону про продаж земель сільськогосподарського призначення у другому читанні.

Про "Дію". Додаток державних послуг онлайн "Дія" став доступним для скачування, зараз у застосунку доступні водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Про пенсійний вік. Голова парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова заявила, що підвищення пенсійного віку - невідворотний процес, за її словами, вирівняти солідарний рівень пенсій можна тільки шляхом збільшення пенсійного віку.

Про "антиколомойський закон". Фінансовий комітет Ради змінив урядовий законопроєкт №2571 про заборону повернення банків-банкрутів екс-власникам, але оновлений текст не погодив МВФ, пишуть ЗМІ.

Про фермерів-ФОПів. Фермерські господарства, зареєстровані як фізоособи-підприємці, зможуть отримувати із бюджету компенсацію за сплачений єдиний соціальний внесок.

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"Підпис здесь і підпис здесь": чому уряд не поспішає розкривати деталі співпраці з Deutsche Bahn

Українська сторона підписала з німецьким Deutsche Bahn уже два меморандуми, проте все одно немає повного розуміння, шо передбачатиме співробітництво. Що містить другий меморандум, який сторони підписали напередодні, і чому в уряді приховують деталі.

Галина Третьякова: Підвищення пенсійного віку неминуче

Голова парламентського комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова розповіла ЕП, на якому етапі перебуває підготовка нового трудового законодавства, які шанси на підвищення прожиткового мінімуму удвічі і чому підвищення пенсійного віку неминуче.