Рада пройшла 184 правки "по землі" і закрилась

Верховна Рада у четвер розглянула 184 правки до закону про продаж земель сільськогосподарського призначення у другому читанні.

Джерело: Трансляція Верховної Ради

Деталі: Віце-спікер Руслан Стефанчук спочатку хотів продовжити вечірнє засідання на 15 хвилин, проте потім передумав.

Нардепи пройшли 184 правки, при цьому підтримали лише одну.

Водночас протягом всього вечірнього засідання на знак протесту на місці спікера у президії стояла лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Що цьому передувало: У четвер у Верховній Раді Юлія Тимошенко зайняла робоче місце спікера парламенту Дмитра Разумкова, протестуючи проти розгляду закону про продаж землі. Депутати від ОПЗЖ заблокували трибуну парламенту. Водночас депутати проголосували за продовження роботи Ради у четвер до 19:30.

Між першим і другим читанням до закону про продаж землі внесли 4018 правок. Комітет підтримав лише 9 із них.

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Передісторія:

Радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак стверджував, що розгляд законопроєкту про ринок землі у Верховній Раді може зайнятивід 3 годин до 2 місяців, залежно від процедури.

На початку вересня 2019 року президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати, а парламенту ухвалити до 1 грудня законопроєкт про ринок земель сільськогосподарського призначення зі скасуванням мораторію на продаж землі.

Вересневе опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що 52% українців не схвалюють ідею скасувати мораторій на землю, підтримують рішення Зеленського лише 35% опитаних, а 64% респондентів – за референдум із цього питання.

Згідно з листопадовим опитуванням "Центру Разумкова", 77,6% українців взяли б участь у референдумі щодо скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення, якби він відбувався найближчої неділі. 68,3% з них проголосували б за продовження мораторію.

Фракції "Батьківщини", "Опозиційної платформи – За життя", "Європейської солідарності" та депутатська група "За майбутнє" виступають проти продажу земельсільськогосподарського призначення.

Українська правда