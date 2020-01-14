Рада не буде займатися землею цього тижня – нардеп

Верховна Рада на цьому пленарному тижні не буде розглядати друге читання законопроєкта №2178-10 від "Слуги народу" щодо зняття мораторію на продаж сільськогосподарської землі.

Джерело: заява першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка та глави фракції Давида Арахамії, Інтерфакс-Україна, Укрінформ

Пряма мова Корнієнка: "Я не думаю, що на цьому тижні буде. Ви ж бачите, що наших колег по парламенту турбує процедура, меморандум, якісь ще там нюанси".

Деталі: За словами Корнієнка, в порядку денному цього пленарного тижня, 14-17 січня, це питання відсутнє.

Арахамія заявив, що розгляд законопроєкта може заблокувати роботу Ради.