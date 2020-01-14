Рада не буде займатися землею цього тижня – нардеп
Верховна Рада на цьому пленарному тижні не буде розглядати друге читання законопроєкта №2178-10 від "Слуги народу" щодо зняття мораторію на продаж сільськогосподарської землі.
Джерело: заява першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка та глави фракції Давида Арахамії, Інтерфакс-Україна, Укрінформ
Пряма мова Корнієнка: "Я не думаю, що на цьому тижні буде. Ви ж бачите, що наших колег по парламенту турбує процедура, меморандум, якісь ще там нюанси".
Деталі: За словами Корнієнка, в порядку денному цього пленарного тижня, 14-17 січня, це питання відсутнє.
Арахамія заявив, що розгляд законопроєкта може заблокувати роботу Ради.
Таку пачку паперу отримає кожен депутат @verkhovna_rada, щоб ознайомитись зі змінами до закону про обіг землі сільськогосподарського призначення 💁♂️ pic.twitter.com/4ncLtjdemz— ЧЕСНО (@chesno_movement) January 14, 2020
Пряма мова Арахамії: "Враховуючи те, що є ризики, що може бути заблокована Верховна Рада на декілька місяців, ми хочемо проголосувати всі важливі законопроєкти, які з минулого року ще залишилися в другому читанні і таке інше, і потім вийти в землю. Тому що земля може просто заблокувати парламент".
Що було раніше: 13 листопада Верховна Рада у першому читанні проголосувала за проєкт закону №2178-10 від "Слуги народу" щодо продажу сільськогосподарської землі.
Законопроєкт підтримали лише нардепи від "Слуги народу" - 227 нардепів і 13 позафракційних парламентарів.
До другого читання проєкту закону подали понад 4000 правок. За словами радника прем'єр-міністра з економічних питань Олексія Мушака, розгляд законопроєкту може зайняти від 3 годин до 2 місяців.
Читайте також: Ринок землі Зеленського. Яким він буде
Рада голосує за ринок землі: чи вдалось Зеленському вмовити "своїх"
Передісторія:
На початку вересня президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати, а парламенту ухвалити до 1 грудня законопроєкт про ринок земель сільськогосподарського призначення зі скасуванням мораторію на продаж землі.
Вересневе опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що 52% українців не схвалюють ідею скасувати мораторій на землю, підтримують рішення Зеленського лише 35% опитаних, а 64% респондентів – за референдум із цього питання.
Згідно з листопадовим опитуванням "Центру Разумкова", 77,6% українців взяли б участь у референдумі щодо скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення, якби він відбувався найближчої неділі. 68,3% з них проголосували б за продовження мораторію.
У 2017 році лідер "ЄС", на той час президент Петро Порошенко називав неконституційним мораторій на продаж землі і закликав якомога скоріше провести земельну реформу.
У квітні 2019 року Порошенко заявляв, що прорив в економічному розвитку України неможливий без відкриття ринку землі.
Фракції "Батьківщини", "Опозиційної платформи – За життя", "Європейської солідарності" та депутатська група "За майбутнє" виступають проти продажу земельсільськогосподарського призначення.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua