У Мінекономіки розповіли, як у 2020 році зросте реальна зарплата

У Мінекономіки підрахували, що у 2020 році розмір реальної, тобто скоригованої на інфляцію, зарплати має збільшитись на 8-9%.

Про це під час брифінгу з питань презентації стратегії економічного зростання України заявив заступник міністра економіки Сергій Ніколайчук, передає hromadske.

"Щодо зарплати, то якщо ми очікуємо, що у реальному вимірі, тобто скориговані на інфляцію, її темпи будуть зберігатися на рівні минулорічному, тобто у минулому році реальна зарплата зросла на 9,8%, то десь приблизно 8-9% зростання побачимо цьогоріч", - підкреслив Ніколайчук.

За його словами, враховуючи, що рівень інфляції в Україні значно скоротився і за підсумками січня впав нижче 4% у річному вимірі, то номінальний ріст зарплат також зменшиться. Хоча реальна платоспроможність отриманих українцями грошей має зрости на 8-9%.

Нагадаємо:

Загальна заборгованість з виплати заробітної плати в Україні в 2019 році зросла на 14,7% і на 1 січня 2020 року склала 3,034 млрд грн, тоді як у грудні 2019-го скоротилась на 5,8%.