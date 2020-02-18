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У Пенсійному фонді назвали розмір середньої зарплати за 2019 рік

Вівторок, 18 лютого 2020, 17:54
 

В Україні у 2019 році показник середньої зарплати становив 9 205,19 гривень.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду у Facebook.

Також Пенсійний фонд затвердив показник середньої зарплати за грудень 2019 року, яка відповідно до законодавства враховується для обчислення пенсії - 10 583,10 грн.

Нагадаємо:

У Мінекономіки підрахували, що у 2020 році розмір реальної, тобто скоригованої на інфляцію, зарплати має збільшитись на 8-9%.

Загальна заборгованість з виплати заробітної плати в Україні в 2019 році зросла на 14,7% і на 1 січня 2020 року склала 3,034 млрд грн, тоді як у грудні 2019-го скоротилась на 5,8%.

Середня номінальна зарплата штатних працівників у грудні 2019 року у порівнянні з листопадом збільшилась на 14,8%, а у річному вимірі (до грудня 2018 року) - зросла на 16%, склавши 12 264 гривні.

Економічна правда

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зарплата Пенсійний фонд

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