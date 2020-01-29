Заборгованість по зарплатах в Україні зросла майже на 15%

Загальна заборгованість з виплати заробітної плати в Україні в 2019 році зросла на 14,7% і на 1 січня 2020 року склала 3,034 млрд грн, тоді як у грудні 2019-го скоротилась на 5,8%.

Про це повідомляє Державна служба статистики

У грудні минулого року сума заборгованості із зарплати економічно активних підприємств зменшилася на 9,3% і на 1 січня 2020 року склала 1,851 млрд грн.

Як повідомляється, найбільше зростання заборгованості в 2019 році зафіксовано в Дніпропетровській (в 2,6 рази), Тернопільській (в 2 рази), Житомирській (на 77,9%), Львівській (на 77,7%) областях.

При цьому найбільше скорочення заборгованості по заробітній платі зафіксовано в Рівненській (на 83,7%), Миколаївській (на 61,2%), Хмельницькій (на 59,3%), Запорізькій (на 47,4%) областях.У Київській області заборгованості зросли на 4,9%, в самому Києві на 39,1%.

По сферах зайнятості в 2019 році заборгованість з виплати зросли найбільше в сфері освіти в 2,5 рази (до 13,323 млн грн), професійної, наукової і технічної діяльності - на 52% (до 182,712 млн грн), оптової та роздрібної торгівлі - на 42,7% (до 40,820 млн).

У той же час скоротилася заборгованість в сфері фінансової та страхової діяльності на 48,8% (до 10,994 млн грн), тимчасового розміщення та організації харчування - на 43% (до 0,36 млн грн), будівництва - на 40% (до 43,276 млн грн).

Нагадуємо:

Середня номінальна зарплата штатних працівників у грудні 2019 року у порівнянні з листопадом збільшилась на 14,8%, а у річному вимірі (до грудня 2018 року) - зросла на 16%, склавши 12 264 гривні.