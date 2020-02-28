Індекс настроїв малого та середнього бізнесу покращився

За останні 6 місяців індекс настроїв малого та середнього бізнесу покращівся з 2,7 до 3 балів з 5 можливих.

Про це повідомили у Європейській бізнес асоціації на презентації дослідження.

В опитуванні взяло участь 639 підприємців малого та середнього бізнесу.

40% підприємців задоволені поточним станом справ у бізнесі (31,4% у минулому році), 29,2% незадоволені (38,4% у минулому році).

58,7% очікують покращення стану справ у бізнесі протягом 6 місяців, з них 56,6% планують наймати нових працівників, 61,2% планують збільшити розмір заробітної плати, а 68,6% планують збільшити інвестиції у свій бизнес.

Щодо факторів, що стоять на заваді розвитку бізнесу, то найвагомішими залишаються рівень податкового навантаження (49,6%), високій рівень корупції (46%) та складність адміністрування податків (31,4%).

Нагадаємо:

Протягом першої половини лютого державні банки видали кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на 27 мільйонів гривень.

Чотири державні банки - ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк і Укргазбанк уклали з Фондом розвитку підприємництва угоду про участь у реалізації програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Попередні заявки у Приватбанк на отриманя пільгових кредитів за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" уже подали 9 279 підприємців і представників малого бізнесу.

3 грудня президент Володимир Зеленський анонсував державну програму "Повертайся та залишайся" яка має на меті повернути українців з-за кордону.

24 січня Кабмін схвалив початок програми доступних кредитів для малого бізнесу з 1 лютого.

За оцінками Міністерства фінансів взяти участь у програмі "Доступні кредити 5-7-9%" у 2020 році зможуть близько 50 тисяч позичальників.

Ілля Колдомасов, ЕП