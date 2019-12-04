40% топ-менеджерів очікують покращення бізнес-клімату у наступні півроку — дослідження

40% топ-менеджерів очікують поліпшення бізнес-клімату протягом наступних півроку, водночас 53% вагаються, чи буде Україна вигідним ринком для заходу нових інвесторів.

Такими є висновки Індексу інвестиційної привабливості України, який двічі на рік вимірює Європейська Бізнес Асоціація.

Зазначається, що за результатами нової хвилі опитування за другу половину 2019 року, індекс склав 2,95 балів з 5-ти можливих та продовжує перебувати у негативній площині. Водночас у порівнянні з попереднім періодом показник індексу дещо зріс (2,85 у першій половині 2019 року).

"Настрої генеральних директорів членських компаній Європейської Бізнес Асоціації продовжують коливатися. Так, 39% опитаних вважають, що інвестиційний клімат є нейтральним, тоді як 37% вважають, що він є скоріше несприятливим, а ще 7% – вкрай несприятливим.

І тільки 17% топ-менеджерів позитивно оцінили бізнес-середовище. Нагадаємо, під час попередньої хвилі опитування задоволених бізнес-кліматом було 19%, а наприкінці 2018 року - 25%", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що оцінки бізнесу щодо динаміки інвестклімату виявились доволі суперечливими. 46% респондентів не відчули змін в інвестиційному кліматі упродовж останніх 6 місяців, ще 28% респондентів помітили деякі зміни на краще, а 26% переконані, що бізнес-клімат погіршився.

"Серед позитивних моментів, які спостерігав бізнес за останні півроку, бізнесмени зазначили поступову стабілізацію політичної ситуації, старт реформування ринку землі, стабільну національну валюту, реформування Податкової та Митної служб, запуск механізму концесії, початок роботи Вищого антикорупційного суду, зниження інфляції, скасування лімітів на репатріацію дивідендів, поступове зростання купівельної спроможності громадян.

Топ-проблеми – це традиційно високий рівень корупції, слабка судова система, відтік робочої сили, талантів та капіталу. Також підприємці скаржаться на поспішну та несистемну роботу над податковими змінами, повільну дебюрократизацію бізнес-процесів, ситуацію навколо Нацбанку та тиск з боку правоохоронних органів, повільну модернізацію інфраструктури, потенційний зрив співробітництва з МВФ, турбо-режим роботи нової влади та популізм", - свідчать висновки Індексу.

Європейська Бізнес Асоціація проводить дослідження "Індекс інвестиційної привабливості України" з 2008 року. За всю історію вимірювання Індекс жодного разу не сягнув позитивної зони – вище 4 балів.

Економічна правда