Мінекоенерго запропонувало жорсткіший сценарій здешевлення "зеленого" тарифу

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища запропонувало інвесторам в поновлювані джерела енергії (ВДЕ) новий, більш жорсткий сценарій вирішення проблеми високої вартості "зеленого" тарифу.

Про це заявив заступник голови Мінекоенерго Костянтин Чижик в ході Ukrainian Energy Forum, передає Інтерфакс-Україна.

Оновлений варіант відомства передбачає для СЕС, введених в експлуатацію після 2017 року, добровільну реструктуризацію у вигляді зниження тарифу: на 15% - для станцій потужністю менше 10 МВт, на 20% - для СЕС потужністю від 10 до 50 МВт, на 25% - для СЕС потужністю понад 50 МВт.

При цьому для кожної з категорій пропонується продовження терміну виплат на п'ять років.

У свою чергу для ВЕС пропонується зниження тарифу на 10% також з продовженням терміну виплат на п'ять років.

Крім того, міністерство передбачає для інвесторів додаткову опцію у вигляді можливості добровільного зниження "зеленого" тарифу на 12,5% для СЕС і 5% для ВЕС без продовження терміну виплат.

"Логіка такої опції полягає в тому, що таке зниження є значно меншим, ніж зниження при продовженні терміну виплат. Або ви йдете на реструктуризацію, продовжуючи термін виплати, але при цьому знижуєте "зелений" тариф на більшу кількість відсотків, або ви можете не продовжувати термін виплат, але при цьому взяти дещо менше зниження тарифу", - сказав Чижик.

Для тих, хто погодилися на добровільну реструктуризацію пропонується, ввести 100% -ву відповідальність за небаланси до 2022 року; для тих, хто не піде на неї, - з 2020 року, з урахуванням короткого перехідного періоду з моменту прийняття закону до моменту вступу в силу даної норми, уточнив заступник міністра.

Згідно з його словами, станом на кінець лютого прогнозований на 2020 рік дефіцит держпідприємства "Гарантований покупець" становить 19 млрд грн.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів визнає, що встановлений тариф для виробників "зеленої" енергетики є дуже дорогим, але не підтримує ретроспективне зниження тарифу, намагаючись знайти компроміс з інвесторами.

Понад 30 виробників альтернативної енергетики підписали відкрите колективне звернення до голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса та міністра енергетики Олексія Оржеля з вимогою змінити законопроєкт, що готується урядом, про альтернативні джерела енергії.

Раніше повідомлялось, що у НЕК "Укренерго" не вистачає коштів, щоб виплатити у першій декаді листопада аванс держпідприємству "Гарантований покупець" для компенсації його витрат зі сплати "зеленого тарифу".

У січні 2020-го "Укренерго" заявляло, що не може зробити виплати домогосподарствам за "зеленим" тарифом через проблеми в регуляторних правилах енергосистеми, оператор енергоринку повинен виплатити обленерго 774 млн грн, хоча в його тариф на передачу закладено 137 млн грн.

У жовтні президент Володимир Зеленський заявив про необхідність зниження "зелених" тарифів, які, на його думку, є надто високими і неринковими, з компаніями, які мають діючі контракти на отримання цих тарифів, він пообіцяв "спілкуватись".

Економічна правда