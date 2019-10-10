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Зеленський хоче знизити "зелений" тариф

Четвер, 10 жовтня 2019, 14:53

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність зниження "зелених" тарифів, які, на його думку, є надто високими і неринковими, з компаніями, які мають діючі контракти на отримання цих тарифів, він пообіцяв "спілкуватись".

Про це президент повідомив під час зустрічі з журналістами.

"Я знаю, що з питанням "зеленого" тарифу розбираються. Там дуже складна ситуація. Таких зелених тарифів дійсно немає ніде в Європі. В нас вони найвищі. Але є контракти з багатьма компаніями. Ми ж підписали контракти, а тепер кажемо: давайте змінювати тариф. Тому я думаю, що проблема буде вирішена завдяки спілкуванню з компаніями, які вже мають контракти. Але треба знайти нормальні тарифи, які є ринковими", — сказав він.

Зеленський наголосив, що в уряді розуміють важливість відносин з компаніями, зокрема, іноземними, з якими вже укладений контракт, тому питання має бути вирішене.

Відповідаючи на уточнююче питання, чи потрібно знизити тариф, президент відповів: "Думаю, що треба. Треба, щоб це все-таки був ринок".

Нагадаємо, місячні виплати за "зеленим" тарифом у серпні 2019 року склали 3,4 мільярда гривень. 

За 9 місяців цього року у "зелену" енергетику було інвестовано понад 2 млрд євро. При цьому, нових потужностей "чистої" електроенергетики з початку року в Україні введено на понад 2500 МВт.

Роман Скляров, ЕП

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Зелений тариф Зеленський

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