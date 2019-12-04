30 виробників електроенергії за "зеленим тарифом" вимагають змінити урядовий законопроєкт

Понад 30 виробників альтернативної енергетики підписали відкрите колективне звернення до голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса та міністра енергетики Олексія Оржеля з вимогою змінити законопроєкт, що готується урядом, про альтернативні джерела енергії.

Про це ЕП повідомила президентка інвестиційної компанії A7 CAPITAL та співзасновниця Спілки Українських Підприємців Марія Барабаш.



"28 листопада 2019 року під час Х Міжнародного інвестиційного форуму "Відновлювана енергетика", заступником міністра енергетики та захисту довкілля з питань європейської інтеграції Костянтином Чижиком було презентовано концепцію законопроекту зі змінами до закону "Про альтернативні джерела енергії" № 555-IV від 20 лютого 2003 року", - пише Барабаш.



Барабаш пропонує від імені всіх виробників електроенергії за зеленим тарифом внести критичні зміни у цей законопроєкт. Понад 30 виробників, які вже підписали відкритий лист, зокрема, вимагають гарантій не змінювати істотні умови prePPA та не знижувати ретроспективно розмір зеленого тарифу.



Позиція компаній викладена у 4-х пунтках:



1. Визначити для компаній, які підписали prePPA з гарантованим покупцем до 31 грудня 2019 року, строк введення їх об’єктів в експлуатацію до 01 січня 2021 року - для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, та до 01 січня 2022 року - для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії.

2. Додати гарантію (у формі стабілізаційної оговорки), що держава після прийняття змін до Законопроекту не буде мати права примусово ретроспективно знижувати розмір зеленого тарифу для всіх компаній, які підписали PPA та prePPA з гарантованим покупцем (з подовженним строком зеленого тарифу або без нього), і що ця гарантія буде діяти на весь строк дії підписанних PPA та prePPA не залежно від типу електричної енергії з видів альтернативних джерел енергії, що виробляється.

3. Додати гарантію (у формі стабілізаційної оговорки), що держава після прийняття змін до законопроекту не буде мати права змінювати такі істотні умови prePPA з гарантованим покупцем, як строк введення об’єктів в експлуатацію, право отримати зелений тариф та строк дії prePPA не залежно від типу електричної енергії з видів альтернативних джерел енергії, що виробляється.

4. Додати гарантію (у формі стабілізаційної оговорки), що держава після прийняття змін до законопроекту буде гарантувати всім компаніям, які підписали PPA та prePPA з гарантованим покупцем (з подовженним строком зеленого тарифу або без нього), що у цих договорах буде застосовуваться законодавство України, чинне на момент укладання цих договорів, крім законодавства, що зменшує розмір податків чи зборів чи скасовує їх, спрощує регулювання діяльності з впровадження проектів будівництва об’єктів електроенергетики з альтернативних джерел енергії або черг їх будівництва (пускових комплексів), та регулювання діяльності з виробництва електричної енергії на зазначених об’єктах.

"Або ми надішлемо прямий сигнал інвесторам, що наша держава може змінити правила вже взятих на себе обов’язків та відповідальності у будь-який час, або ми надамо державні гарантії у стабільній безперервній роботі для вітчизняних та іноземних інвесторів, які повірили та вклали в нашу економіку свої гроші, час, експертизу та знання", - резюмує Барабаш.



Економічна правда