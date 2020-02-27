Міноборони посприяє добудові ЖК "Укрбуду"

Представники холдингової компанії "Київміськбуд" провели зустріч із заступником Міністра оборони Олексієм Марцинюком щодо подальшого будівництва окремих житлових комплексів компанії "Укрбуд".

Про це повідомляє пресслужба Київміськбуду.

Під час зустрічі сторонам вдалось досягти певних домовленостей. Зокрема, Міністерство оборони погодилось йти назустріч компанії у питанні добудови житлових комплексів "Оберіг-2" та "Арт хаус", де Міністерство оборони виступає стороною договорів.

Претензій щодо договірних відносин між Міністерством і забудовниками компанії "Укрбуд" по цим об’єктам немає.

По іншим житловим комплексам компанії "Укрбуд" сторони розробляють компромісні механізми, аби усі спірні питання було вирішено позитивно.

Раніше "Київміськбуд" прийняла і почала реалізацію нерухомості в двох ЖК "Укрбуду". На ЖК "Пектораль" і "Новомостицький" поновлено будівельні роботи у повному обсязі.

Повідомляється, що найближчим часом компанія планує прийняти ще 4 об’єкти.

Крім того, розпочато процедуру прийому 6 наступних об’єктів.

"Таким чином, в активній фазі на сьогоднішній день перебуває 12 об’єктів компанії "Укрбуд". На житло чекають загалом 13 тисяч сімей, серед яких багато військовослужбовців, членів сімей загиблих у зоні проведення ООС", - йдеться у повідомленні КМБ.

Нагадуємо:

12 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що "Київміськбуд" добудує всі об'єкти скандального "Укрбуду".

За даними ЕП, на добудову всіх житлових комплексів "Укрбуд Девелопмент" необхідно виділити 60 мільйонів доларів (близько 1,5 мільярда гривень).

Детальніше читайте за посиланням: Що насправді сталось з "Укрбудом": історія падіння з великою ціною

Економічна правда