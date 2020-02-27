Держбанки "гасили пожежу" на міжбанку через паніку та спекулянтів

26 лютого попит на валюту переважав над пропозицією, державні банки продали велику кількість валюти.

Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,54 – 24,56.

За даними Finance.ua, торги на міжбанку проходили під впливом паніки через коронавірус і провалу аукціону Мінфіну з продажу ОВДП, що підігрівалося і роздувалося спекулянтами.

Попит на валюту перевищував пропозицію, але Нацбанк не поспішав продавати валюту.

На підмогу гривні прийшли держбанки. Вони почали продавати валюту, чим стабілізували попит і пропозицію.

За проміжними результатами торгів Національний банк послабив офіційний курс гривні на 12 копійок, встановивши його на 27 лютого на рівні 24,65 гривні за долар.

Котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,59 – 24,61.

Економічна правда