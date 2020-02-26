Курс валют: гривня продовжує знецінюватися
Середа, 26 лютого 2020, 19:40
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 12 копійок, встановивши його на 27 лютого на рівні 24,65 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,80 (на 26 лютого - 26,60 гривні).
Нагадуємо:
26 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,54 – 24,56 гривні за долар.
26 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,59 – 24,61 гривні за долар.
Економічна правда
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