Курс валют: гривня продовжує знецінюватися

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 12 копійок, встановивши його на 27 лютого на рівні 24,65 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,80 (на 26 лютого - 26,60 гривні).

Нагадуємо:

26 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,54 – 24,56 гривні за долар.

26 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,59 – 24,61 гривні за долар.

Економічна правда