Мінфін розмістив облігації держпозики під ставки до 10%

За підсумками аукціону з продажу облігацій внутрішньої держпозики Міністерство фінансів залучило до бюджету 1,6 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

Зазначається, що Мінфін запропонував інвесторам номіновані у гривні держоблігації з терміном обігу 3 місяці, 1 рік, 2 та 7 років.

Від продажу 3-місячних ОВДП залучили 209 млн грн, 1-річних - 476 млн грн, 2-річних - 687 млн грн, 7-річних - 229 млн грн.

"Середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП склала 9,4%, 1-річних ОВДП – 9,9%, 2-річних ОВДП – 10%, 7-річних ОВДП – 9,95%", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

За підсумками аукціону з продажу держоблігацій 18 лютого Міністерство фінансів залучило до держбюджету 1,52 млрд гривень.

Економічна правда