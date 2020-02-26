Міжбанк: гривня на закритті знову "просіла"
Середа, 26 лютого 2020, 17:10
26 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,59 – 24,61 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,59 - 24,61 гривні;
Євро – 26,69 - 26,72 гривні;
Нагадаємо:
26 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,54 – 24,56 гривні за долар.
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 26 лютого на рівні 24,53 гривні за долар.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,60 гривні за євро (на 25 лютого - 26,51 гривні).
Економічна правда
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