Міжбанк: гривня на закритті знову "просіла"

26 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,59 – 24,61 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,59 - 24,61 гривні;

Євро – 26,69 - 26,72 гривні;

Нагадаємо:

26 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,54 – 24,56 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 26 лютого на рівні 24,53 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,60 гривні за євро (на 25 лютого - 26,51 гривні).

Економічна правда