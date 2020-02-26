Курс валют на 26 лютого: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

26 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,54 – 24,56 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,65 - 24,67 гривні;

Євро – 26,83 - 26,85 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,39 – 24,62 гривні. Євро купують по 26,43 гривні, продають по 26,77 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,43 - 24,56 гривні, євро - 26,53 - 26,71 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 26 лютого на рівні 24,53 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 26,60 гривні за євро (на 25 лютого - 26,51 гривні).

Економічна правда