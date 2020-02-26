Новини 26 лютого: шахрайський фіктивний банк, ризики повернення Привату Коломойському, надбавки до пенсій

Про шахрайський фіктивний банк. Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку попереджає про діяльність неіснуючого "Українського народного банку", який називає себе "інвестиційним проєктом".

Про ризики повернення Приватбанку Коломойському. Якщо націоналізацію Приватбанку скасують, Україні загрожують "втеча капіталу" та девальвація гривні, вважає голова правління банку Петр Крумханзл.

Про надбавки до пенсій. Кабінет міністрів пропонує щомісяця доплачувати понад 500 гривень за більш пізній вихід на пенсію окремим категоріям пенсіонерів.

Про звільнення керівника "Укренерго". Голова НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук із середи припинив виконувати обов'язки голови правління компанії.

Про триваюче падіння промисловості. Промислове виробництво в Україні в січні знизилося на 5,1% (в порівнянні з січнем 2019-го року) та скоротись на 8,4% в порівнянні з минулим місяцем.

Про вимоги МВФ. У Нацбанку заявили, що наразі Україна завершує роботу над вимогами МВФ для початку нової кредитної програми.

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"Земельний марафон", підкилимні перемовини та дефіцит Богдана: як Рада ухвалює ринок землі

З 6 лютого депутати розглядають законопроєкт про ринок землі і прогнозують, що процес затягнеться до квітня. Проте є ймовірність, що багатостраждальний законопроєкт з 4 тис правок буде ухвалений раніше.