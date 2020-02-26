Кабмін пропонує доплачувати по 500 гривень за пізній вихід на пенсію окремим категоріям
Кабінет міністрів пропонує щомісяця доплачувати понад 500 гривень за більш пізній вихід на пенсію окремим категоріям пенсіонерів.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі із засідання урялу прем'єр Олексій Гончарук.
"Рішення уряду — у разі схвалення парламентом — дозволить підвищити надбавки 1380 пенсіонерам та встановити єдиний підхід до визначення їх розміру", - написав прем'єр.
Нагадаємо:
У Мінсоцполітики порахували, що в Україні пенсії отримує 27% населення при 25% найманих працівників, за яких сплачуються внески на постійній основі.
Українцям, яким в 2020-му виповниться 60 років — і чоловікам, і жінкам — для отримання пенсії за віком необхідно буде мати не менше 27 років стажу. У 2019-му для виходу на пенсію потрібно було мати 26 років трудового стажу, а в 2017-м достатньо було лише 15 років.
Літнім людям, які і до 65-ти не мають достатньо стажу, доведеться працювати і далі, або ж звертатися в органи соцзахисту для призначення соцдопомоги. У такому разі розмір соцвиплат буде дорівнювати прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб.
Для тих українців, яким не вистачає страхового стажу, його можна купити.
Про те, що змінює пенсійна реформа, ухвалена у 2017 році, ЕП уже писала раніше.
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Економічна правда
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