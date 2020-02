Голова правління Приватбанку: Є реальний ризик повернення банку ексвласникам

Якщо націоналізацію Приватбанку скасують, Україні загрожують "втеча капіталу" та девальвація гривні.

Про це виданню Financial Times розповів голова правління Приватбанку Петр Крумханзл.

Крумханзл підкреслив, що є "реальний ризик" повернення банку ексвласникам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, або що вони отримають щедру компенсацію.

"Для кредиторів та іноземних інвесторів справа Приватбанком стала індикатором щирості президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реформування економіки", - йдеться у статті Financial Times.

За словами Крумханзла, якщо Київ не виконає попередніх домовленостей з МВФ у рамках нової програми на 5.5 млрд доларів, то може не отримати цих грошей.

"Якщо ситуація піде не так, як планувалось, то дуже велика ймовірність, що Україна не отримає грошей МВФ", - підкреслив він.

Він заявляє, що у такому випадку довіру до українського уряду буде підірвано, і інвестори почнуть виводити свої гроші з країни.

Це, за його словами, буде ударом для фінансовго сектора та призведе до девальвації гривні.

"Під тиском західних донорів Зеленський заявив, що підтримує націоналізацію Приватбанку, але він був менш категоричним щодо гарантій того, що її не можна скасувати", - пише видання.

"Я не впевнений, що Зеленський має правильну картину, тому що та картина, яку він має, виходить від його оточення", - сказав голова правління Приватбанку.

Як повідомлялось, до 11 лютого головою Офісу Зеленського був колишній адвокат Коломойського Андрій Богдан.

Нагадаємо:

Раніше ЗМІ повідомляли, що фінансовий комітет Ради змінив урядовий законопроєкт №2571 про заборону повернення банків-банкрутів екс-власникам, але оновлений текст не погодив МВФ.

У НБУ заявили, що представники Кабміну, НБУ та Верховної Ради доопрацьовують урядовий законопроєкт №2571 про заборону повернення банків-банкрутів екс-власникам, на ухваленні якого наполягають у МВФ.

Президент Володимир Зеленський вважає правильним прийняття законопроєкту №2571 про неповернення банків, визнаних неплатоспроможними, екс-власникам.

11 грудня Кабінет міністрів подав у парламент законопроєкт, який врегулює виведення з ринку неплатоспроможних банків та не дозволить повертати їх ексвласникам.

Як пізніше повідомлялось у ЗМІ, у цей законопроєкт не потрапила узгоджена з МВФ норма, яка дозволяє притягнути до відповідальності власників інших системних банків, виведених з ринку.

Детальніше читайте за посиланням: Як новий закон може не дати Коломойському отримати Приватбанк назад

18 грудня 2016 НБУ оголосив "Приватбанк" неплатоспроможним. Виводити його з ринку необхідно було відповідно до статті 41.1 Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних.

Одразу після того, як "ПриватБанк" був визнаний неплатоспроможним, НБУ звернувся до Кабінету Міністрів України з пропозицією передати цей системно важливий банк у власність держави.

У грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd, які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.

Усі компанії-відповідачі фігурували у постановах Печерського райсуду Києва від 29 липня 2016 року, якими передбачається арешт низки рахунків у кіпрській філії ПриватБанку в рамках розслідування про повернення кредитів рефінансування НБУ на суму 19 млрд грн.