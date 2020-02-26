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В Україні виявили шахрайський фіктивний банк

Середа, 26 лютого 2020, 09:25
 

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку попереджає про діяльність неіснуючого "Українського народного банку", який називає себе "інвестиційним проєктом".

Про це повідомляє прес-служба НКЦПФР.

Зазначається, що у мережі інтернет та соцмережах Комісія виявила пропозицію інвестувати в акції фіктивного "банку"

Як підкреслюють у Нацкомісії з цінних паперів, у Держреєстрі банків, який веде НБУ і який містить інформацію про держреєстрацію усіх банків, відсутня інформація про "Український народний банк".

У Держреєстрі випусків цінних паперів, який веде НКЦПФР, також відсутня інформація про реєстрацію випуску акцій емітенту з таким найменуванням.

"НКЦПФР вбачає, що інформація розміщена за посиланням https://unb.name є шахрайством, несе загрозу введення в оману громадян, створює ризики втрати ними коштів через фінансову та інвестиційну необізнаність.

Інформація про потенційно протиправну діяльність на території країни направлена у правоохоронні органи", - йдеться у повідомленні.

"При спробі придбати акції зазначеного проекту через його веб-сайт, користувачу пропонуються три варіанти оплати за акції: Money Storage, Perfect Money та оплата у криптовалюті Bitcoin.

Функція оплати банківською картою нібито передбачена, але не працює. Доступні користувачу варіанти оплати є електронними гаманцями, платежі через які практично не можливо відслідкувати та встановити, куди були переведені кошти клієнта", - наголосили в Комісії.

На веб-сайті проекту відсутня будь-яка правова інформація щодо юрособи та підстав надання нею інвестиційних послуг.

У особистому кабінеті користувача є посилання на такі розділи, як "Документи", "Контакти компанії", "Умови користування", "Політика конфіденційності", але всі вони не працюють.

Економічна правда

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банки шахрайство

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