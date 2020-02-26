В Україні виявили шахрайський фіктивний банк

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку попереджає про діяльність неіснуючого "Українського народного банку", який називає себе "інвестиційним проєктом".

Про це повідомляє прес-служба НКЦПФР.

Зазначається, що у мережі інтернет та соцмережах Комісія виявила пропозицію інвестувати в акції фіктивного "банку"

Як підкреслюють у Нацкомісії з цінних паперів, у Держреєстрі банків, який веде НБУ і який містить інформацію про держреєстрацію усіх банків, відсутня інформація про "Український народний банк".

У Держреєстрі випусків цінних паперів, який веде НКЦПФР, також відсутня інформація про реєстрацію випуску акцій емітенту з таким найменуванням.