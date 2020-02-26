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Українська промисловість у січні впала на 5,1% — Держстат

Середа, 26 лютого 2020, 17:31
 
Держстат

Промислове виробництво в Україні в січні знизилося на 5,1% (в порівнянні з січнем 2019-го року) та скоротилось на 8,4% в порівнянні з минулим місяцем.

Про це повідомляє Державна служба статистики

У січні 2019-го року було зафіксовано зниження на 3,3% до аналогічного місяця 2018-го року.

Найбільше за рік скоротилися обсяги виробництва електроенергії, газу та пару — на 11,8%. 

У переробній промисловості падіння склало 3,2%,  у добувній - 4,5%.

Зростання відбулося у сферах виробництва хімічної продукції (на 24,4%) та виробництві комп'ютерної техніки (на 17,4%).

По регіонах, найбільше у січні 2020 року (проти січня 2019-го року) впала промисловість Луганської та Тернопільської областей — на 26% та 15,3% відповідно. 

Натомість промисловість зросла у Кіровоградській та Херсонській областях (15,1% та 20,2% відповідно).

Нагадуємо:

У 2019 році промислове виробництво в Україні зменшилось на 1,8%.

По регіонах найбільше втратила Закарпатська та Хмельницька області, промисловість там впала на 14%.

Українські металурги просять підтримки у держави та скаржаться на кризу в гірнично-металургійній сфері через зниження цін на світових сталевих ринках і часто необгрунтовані підвищення вартості послуг, які надають Укрзалізниця та Укренерго. 

У Міністерстві економіки пояснили, що промисловість України скорочується протягом 7 місяців, зокрема, через зниження цін на метал у світі, зміцнення курсу гривні та додаткові санкції від РФ.

19-го лютого Кабінет міністрів створив Координаційний центр з питань промисловості, мета якого вирішення проблем галузі та запобігання кризовим ситуаціям.

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