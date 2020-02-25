Медіахолдинги просять Зеленського не втручатися у блокування супутникових каналів

1+1 медіа та Медіа Група Україна закликали президента Володимира Зеленського не вводити мораторій на блокування супутникових каналів і вислухати позиції всіх сторін.

Про це повідомляють прес-служби медіахолдингів.

В 1+1 media (канали 1+1, 2+2, Уніан та ін) здивовані проханням парламенту ввести мораторій на блокування саме зараз, і просять Зеленського прислухатися до аргументів медіагруп і правовласників.

"Починаючи з 2017 року, медіагрупи регулярно інформували про плани щодо кодування телеканалів і неодноразово звертали на це увагу відповідальних державних установ.

З вересня 2019 року було розгорнуто масштабну інформаційну кампанію серед населення, а супутникові платформи подбали про доставку тюнерів у необхідній кількості.

...Тривалі роки якісний телевізійний контент був доступний для перегляду через супутниковий сигнал безкоштовно через неправомірні дії піратських сервісів та окремих осіб, які нелегально отримували доступ до каналів, закодованих застарілою системою кодування", - йдеться у повідомленні.

Також в медіахолдінгу зазначають, що кодування не передбачає зворотної технічної можливості – більшість каналів змінили модуляцію сигналу на DVBS2, після чого 50-70% супутникових абонентів навіть після розкодування сигналу не матимуть технічної змоги прийняти його.

У Медіа Групі Україна (Україна, Індиго ТВ, Футбол 1,2,3, Нло ТВ) вважають, що кодування супутникового сигналу українських телеканалів - логічний, цивілізований крок у розвитку медійного ринку, який відбувається у всьому світі.

Також там нагадують, що медіахолдинг залишає незакодований супутниковий сигнал телеканалу "Україна 24", який буде доступний на всій території країни

"Закликаючи "ввести мораторій", народні обранці пропонують зробити необгрунтоване втручання в господарську діяльність комерційних суб'єктів.

Приблизно також можна було б вчинити, запропонувавши мобільним операторам надавати свої послуги безкоштовно, причому тільки для частини користувачів", - повідомляє прес-служба.

Нагадуємо:

21-го лютого Верховна Рада підтримала запит депутата від "Слуги народу" Миколи Задорожнього до президента щодо запровадження мораторію кодування супутникового телевізійного сигналу українських телеканалів.

Раніше повідомлялося, що супутникові сигнали заблокують десять українських телеканалів. Крім перерахованих вище свій сигнал планували закодувати також телеканали Xsport, "Трофей", "Терра", "Наука и Фауна".

Пізніше стало відомо, що ще 5 каналів закодують супутниковий сигнал у кінці лютого

Чотири медіагрупи - StarLightMedia, "1+1 медіа", "Медіа Група Україна" та "Інтер медіа груп" - у ніч на 29 січня закодували сигнал своїх 22 телеканалів на супутнику.

В Україні працюють два великих супутникових оператора - Viasat і Xtra TV. Щоб мати можливість користуватися послугами цих компаній, абоненти "Відкритого супутника" повинні встановити провайдерский приймач і щомісяця платити абонентську плату. У відкритому доступі залишаться регіональні, нішеві і ще ряд телеканалів. Їх близько 40.

Телеканали кодують свій супутниковий сигнал системою умовного доступу Verimatrix. Кодований сигнал телеканалів буде підніматися на супутник Astra 4A через передавальну станцію телегрупи "1+1 media".

Економічна правда