"Цей рік буде кращий" — Милованов спрогнозував зростання ВВП у 2020 році

Міністерство економіки прогнозує, що у 2020 році зростання валового внутрішнього продукту України становитиме 3,7%.

Про це заявив міністр економіки Тимофій Милованов в ефірі одного з телеканалів, передає Уніан.

На його думку, цього року вітчизняна економіка продемонструє зростання, вище за минулорічне.

"Національний банк більш оптимістичний, він каже, що в першому кварталі буде 3-3,5%... А по року буде 3,5-3,7%, ми думаємо, що 3,7. Ми думаємо, що цей рік буде кращий за 2019-й, і ми відновимося", - сказав він.

Нагадуємо:

Україні необхідно забезпечити щорічне економічне зростання в 6% протягом 20 років, щоб досягти сьогоднішнього рівня Польщі, часткові реформи і зростання середнім темпом в 4% вирішать це завдання тільки наполовину.

Зростання валового внутрішнього продукту в жовтні-грудні 2019 року становило 1,5% до аналогічного періоду 2018 року.

У попередніх кварталах темп зростання був вищий: у першому - 2,5% , другому - 4,6%, третьому - 4,1%

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2019-му році сповільнилося з 3,4% в 2018 році до 3,3%.

У Нацбанку очікують, що економічне зростання поступово прискорюватиметься - до 3,5% у 2020 році та 4% у 2021-2022 роках.

Уряд планує зростання економіки на 40% за 5 років.

Кабінет міністрів планує оновити макропрогноз протягом декількох тижнів.

За базовим сценарієм осіннього прогнозу реальноий обсяг ВВП зросте на 3,7%у 2020 році, 3,8% у 2021 році та 4,1% у 2022 році; за оптимістичним - на 4,8% у 2020 році, 5,5% у 2021 році та 6,5% у 2022 році;