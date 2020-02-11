Всі розділи
Укр / Рус

Суд заборонив доступ до сайтів PariMatch, Favorit та інших онлайн-казино

Вівторок, 11 лютого 2020, 17:58
 

Печерський райсуд Києва 27 січня прийняв ухвалу про заборону доступу до ігрових майданчиків, серед яких, зокрема, сайти букмекерських контор Favorit, 1XBet, PariMatch та інших онлайн-казино.

Про це повідомляє прес-служба Нацкомісії, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Суд ухвалив "накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні 59 веб-ресурсів".

Кримінальне провадження, в рамках якого наклали арешт, розслідують за ч.1 ст.203-2 (зайняття гральним бізнесом), ч.2 ст.200 (підробка документів), ч.2 ст.209 (відмивання грошей).

Список ресурсів, до яких має бути заборонений доступ:

https://skeletinfo.org/; https://blackmark.club/; http://dosye.com.ua/; https://www.capital.ua/; https://vgolos.info/; vilkov.com; obmen.tech; belkapay.com; teachmecash.com; xlemon.biz; https://smi.today; https://ukr.fm; https:// theworldnews.net;

Веб-ресурс:

Реєстратор доменного ім’я:

parimathc.com

www.godaddy.com

lxslot.com

www.gandi.net

triumphcasino.com

www.godaddy.com

favorit.com.ua

ua.imena

lxbetua.com

www.godaddy.com

parimtach.com

www.register.com

finbet.bet

http://www.godaddy.com

casino.flint.bet

www.godaddy.com

bazabet.com.ua

ua.imena

vulkanstars.com

www.moniker.com

xcasino68.com

www.internet.bs

zolotoloto.com

www.pananamews.com

nostalgycasino.com

www.godaddy.com

vipnetgame.com

http://www.godaddy.com

cosmolot.com.ua

www.imena.ua

eldorado24.com

www.moniker.com

goxbet.com

www.namecheap.com

gmslots.com

www.moniker.com

slotclub.casino

www.godaddy.com

kozakov.com.ua

www.imena.ua

casinomoney.com.ua

hostpro.ua

xcasino57.com

www.intenet.bs

slotor.com

Privacy Protect, LLC

slotclub.casino

www.godaddy.com

pmcasinowin.com

www.godaddy.com

joykasino.net

www.moniker.com

gmsdeluxe.com

www.moniker.com

grand-casino.com

networksolutions.com

gruppirovka.casino

www.namecheap.com

wulkan777.com

www.godaddy.com

777originals.com

www.godaddy.com

bosscasino.com

www.godaddy.com

admiral777.com

www.moniker.com

bitcoinplay.io

www.godaddy.com

vulkan24club.com

www.moniker.com

vdeluxe.net

www.moniker.com

vulkanslot.com

www.reg.ru

vulkanroyal.com

www.moniker.com

elslots.com

www.moniker.com

slotoking.com

www.godaddy.com

crystalslot.com

www.reg.ru

maxbetslots.com

www.moniker.com

nikebets.com

www.godaddy.com

oligarhcasino.com

www.godaddy.com

pointloto.com

www.publicdomainregistry.com

slotozal.com

www.moniker.com

pharaonbet.com

www.moniker.com

Нагадуємо:

23 січня Київська місцева прокуратура провела обшуки у офісних приміщеннях "Фаворит спорт" та за місцем мешкання працівників.

Розслідування встановило, що група осіб, під виглядом випуску та реалізації лотерей "Фаворит спорт", проводила незаконну букмекерську діяльність., що підпадає під норми Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні".

Також прокуратура повідомляє, що через веб-сайти "favbet.com" та "favorit.com.ua" надається доступ до проведення азартних ігор у вигляді ігрових автоматів, покерних карт, віртуальної рулетки та можливості роботи ставки на спортивні події.

22 січня ЗМІ повідомляли, що в офісах та будинках співробітників беттінговой компанії Фаворит Спорт проходять обшуки.  

Згодом сама компанія спростувала ці заяви, звинувачивши російські компанії, яких не влаштовують норми прийнятого в першому читанні законопроекту "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" в інформаційній атаці.

20 грудня, після провалу голосування за легалізацію азартних ігор в парламенті, Кабінет міністрів заборонив діяльність грального бізнесу під виглядом державних лотерей. 

"Дав доручення Нацполіції сьогодні ж почати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу. А ДФС організувати перевірки ліцензій всіх так званих "державних лотерей", – додав прем'єр-міінстр Олексій Гончарук.

16 січня Верховна Рада проголосувала у повторному першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

Законопроєкт передбачає регулювання роботи казино (заокрема, онлайн),  букмекерських пунктів, лотерей та створює спеціальну Комісію з розвитку та регулювання азартних ігор, яка буде видавати ліцензії учасникам ринку.

Для букмекерів законопроект встановлює спеціальні вимоги щодо грального обладнання та його сертифікації.

Рекомендуємо почитати: Легалізація грального бізнесу: чому план Зеленського валиться

"Грають вони — виграють вони". Хто стоїть за законопроєктами про гральний бізнес

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

гральний бізнес НКРЗІ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гральний бізнес віддають під контроль людині "від Офісу Зеленського" – ЗМІ 11 лютого 2020, 10:20
Справа "Фаворит спорт": слідчим двічі відмовили у блокуванні сайтів букмекера 29 січня 2020, 10:53
Кіберполіція провела обшуки в IT-компанії, яка працювала з онлайн-казино 27 січня 2020, 15:36
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!