Суд заборонив доступ до сайтів PariMatch, Favorit та інших онлайн-казино

Печерський райсуд Києва 27 січня прийняв ухвалу про заборону доступу до ігрових майданчиків, серед яких, зокрема, сайти букмекерських контор Favorit, 1XBet, PariMatch та інших онлайн-казино.

Про це повідомляє прес-служба Нацкомісії, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Суд ухвалив "накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні 59 веб-ресурсів".

Кримінальне провадження, в рамках якого наклали арешт, розслідують за ч.1 ст.203-2 (зайняття гральним бізнесом), ч.2 ст.200 (підробка документів), ч.2 ст.209 (відмивання грошей).

Список ресурсів, до яких має бути заборонений доступ:

https://skeletinfo.org/; https://blackmark.club/; http://dosye.com.ua/; https://www.capital.ua/; https://vgolos.info/; vilkov.com; obmen.tech; belkapay.com; teachmecash.com; xlemon.biz; https://smi.today; https://ukr.fm; https:// theworldnews.net;

Веб-ресурс: Реєстратор доменного ім’я: parimathc.com www.godaddy.com lxslot.com www.gandi.net triumphcasino.com www.godaddy.com favorit.com.ua ua.imena lxbetua.com www.godaddy.com parimtach.com www.register.com finbet.bet http://www.godaddy.com casino.flint.bet www.godaddy.com bazabet.com.ua ua.imena vulkanstars.com www.moniker.com xcasino68.com www.internet.bs zolotoloto.com www.pananamews.com nostalgycasino.com www.godaddy.com vipnetgame.com http://www.godaddy.com cosmolot.com.ua www.imena.ua eldorado24.com www.moniker.com goxbet.com www.namecheap.com gmslots.com www.moniker.com slotclub.casino www.godaddy.com kozakov.com.ua www.imena.ua casinomoney.com.ua hostpro.ua xcasino57.com www.intenet.bs slotor.com Privacy Protect, LLC slotclub.casino www.godaddy.com pmcasinowin.com www.godaddy.com joykasino.net www.moniker.com gmsdeluxe.com www.moniker.com grand-casino.com networksolutions.com gruppirovka.casino www.namecheap.com wulkan777.com www.godaddy.com 777originals.com www.godaddy.com bosscasino.com www.godaddy.com admiral777.com www.moniker.com bitcoinplay.io www.godaddy.com vulkan24club.com www.moniker.com vdeluxe.net www.moniker.com vulkanslot.com www.reg.ru vulkanroyal.com www.moniker.com elslots.com www.moniker.com slotoking.com www.godaddy.com crystalslot.com www.reg.ru maxbetslots.com www.moniker.com nikebets.com www.godaddy.com oligarhcasino.com www.godaddy.com pointloto.com www.publicdomainregistry.com slotozal.com www.moniker.com pharaonbet.com www.moniker.com

Нагадуємо:

23 січня Київська місцева прокуратура провела обшуки у офісних приміщеннях "Фаворит спорт" та за місцем мешкання працівників.

Розслідування встановило, що група осіб, під виглядом випуску та реалізації лотерей "Фаворит спорт", проводила незаконну букмекерську діяльність., що підпадає під норми Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні".

Також прокуратура повідомляє, що через веб-сайти "favbet.com" та "favorit.com.ua" надається доступ до проведення азартних ігор у вигляді ігрових автоматів, покерних карт, віртуальної рулетки та можливості роботи ставки на спортивні події.

22 січня ЗМІ повідомляли, що в офісах та будинках співробітників беттінговой компанії Фаворит Спорт проходять обшуки.



Згодом сама компанія спростувала ці заяви, звинувачивши російські компанії, яких не влаштовують норми прийнятого в першому читанні законопроекту "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" в інформаційній атаці.

20 грудня, після провалу голосування за легалізацію азартних ігор в парламенті, Кабінет міністрів заборонив діяльність грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

"Дав доручення Нацполіції сьогодні ж почати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу. А ДФС організувати перевірки ліцензій всіх так званих "державних лотерей", – додав прем'єр-міінстр Олексій Гончарук.

16 січня Верховна Рада проголосувала у повторному першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

Законопроєкт передбачає регулювання роботи казино (заокрема, онлайн), букмекерських пунктів, лотерей та створює спеціальну Комісію з розвитку та регулювання азартних ігор, яка буде видавати ліцензії учасникам ринку.

Для букмекерів законопроект встановлює спеціальні вимоги щодо грального обладнання та його сертифікації.

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