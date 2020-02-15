Суд відновив діяльність сайтів Favbet

Джерело: Капітал

Постановою від 14 лютого 2020 Дніпровський районий суд міста Києва зобов'язав інтернет-провайдерів розблокувати роботу сайтів компанії Favbet.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її проголошення.

Нагадаємо:

Печерський райсуд Києва 27 січня прийняв ухвалу про заборону доступу до ігрових майданчиків, серед яких, зокрема, сайти букмекерських контор Favorit, 1XBet, PariMatch та інших онлайн-казино.

23 січня Київська місцева прокуратура провела обшуки у офісних приміщеннях "Фаворит спорт" та за місцем мешкання працівників.

Розслідування встановило, що група осіб, під виглядом випуску та реалізації лотерей "Фаворит спорт", проводила незаконну букмекерську діяльність., що підпадає під норми Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні".

Також прокуратура повідомляє, що через веб-сайти "favbet.com" та "favorit.com.ua" надається доступ до проведення азартних ігор у вигляді ігрових автоматів, покерних карт, віртуальної рулетки та можливості роботи ставки на спортивні події.

22 січня ЗМІ повідомляли, що в офісах та будинках співробітників беттінговой компанії Фаворит Спорт проходять обшуки.

Згодом сама компанія спростувала ці заяви, звинувачивши російські компанії, яких не влаштовують норми прийнятого в першому читанні законопроекту "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" в інформаційній атаці.