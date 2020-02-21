У "Нафтогазі" виправили Гончарука, та нагадали, завдяки чому був підписаний газовий контракт

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко нагадав, що новий контракт на транзит став можливим, не через дії уряду, а через позови "Нафтогазу" проти "Газпрому".

Про він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Це не ціна на газ (без транзиту) була б вищою в 3-4 рази, а тариф на транспортування, який є лише однією зі складових (причому не самою великою) загальної ціни", - пише Вітренко, апелюючи до сьогоднішнього виступу Гончарука.

Також топ-менеджер "Нафтогазу" вкотре наголосив, що роль уряду у досягненні домовленостей з "Газпромом" не є визначальною.

"Укладення нового контракту на транзит стало можливим передусім не через дії уряду, а через те, що ми фактично обміняли позови в арбітражі проти Газпрому на новий контракт.

До позовів против Газпрому уряд ніякого відношення не мав. Це я для того, щоб не було ніяких іллюзій на цей рахунок.

І як уряд віддячив тим, хто це реально зробив те, що уряд показує як своє основне досягнення?" - питає Вітренко.

Цьому передував виступ перед парламентом прем’єр-міністра Гончарука де він заявив:

"Якщо би цей контракт (газова угода на транзит з РФ - ЕП) не був підписаний, ціна на газ за окремими підрахунками могла бути в 3-4 рази вища, ніж це є зараз".

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Нагадуємо:

Питання продовження контракту з головою правління "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим відкрите - ефективність компанія очевидна, але до "Нафтогазу" є багато претензій, заявив прем'єр Олексій Гончарук.

Коболєв заявив, що зацікавлений у продовженні свого контракту, але хоче зрозуміти, які будуть нові правила управління держкомпаніями.

Раніше президент Володимир Зеленський натякнув на можливе перезавантаження НАК "Нафтогаз".

Нещодавно Голова НАК "Нафтогаз" Коболєв провів консультації з інвестиційними банками та потенційними інвесторами щодо перспектив виводу групи "Нафтогаз" на IPO та отримав позитивний відгук.