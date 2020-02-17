Коболєв провів консультації щодо часткової приватизації "Нафтогазу"

Голова НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв провів консультації з інвестиційними банками та потенційними інвесторами щодо перспектив виводу групи "Нафтогаз" на IPO та отримав позитивний відгук.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"З цікавого - успіх цього процесу буде залежати від нашої здатності продемонструвати клієнтоорієнтованість. Зокрема, створення цінності для кінцевого споживача через зручність (діджиталізація) та управління обсягом споживання (енергоефективність).

З приємного - команду Нафтогаза позитивно сприймає ринок, оскільки ми "виконуємо свої обіцянки та дотримуємось задекларованих цінностей", - пише Коболєв.

Також Коболєв зазначив, що підбір консультантів для виводу на IPO почнеться у квітні-травні.

Нагадуємо:

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв пропонує приватизувати держкомпанію, аби закінчити дискусії щодо виплати премій та зарплат.

"Після анбандлінгу нічого не заважає "Нафтогаз" приватизувати, він коштує масу грошей.

...Частково, повністю, як виберуть. І закінчиться дискусія про зарплати в "Нафтогазі". Компанія приносить дуже багато грошей в бюджет. Це факт, більше за інших" - пояснює Коболєв

"Ми давно пропонуємо як мінімум міноритарний пакет випустити на біржу. Якщо результат сподобається, продати і все інше.

"Нафтогаз" можна підготувати до IPO за три роки. Всі монопольні функції з компанії вийшли.

Ризиків для енергетичної безпеки країни при нормальному регулюванні ми вже не бачимо. Зробіть крок, і закрийте дискусії", - заявив він.

У теперішньому вигляді "Нафтогаз" не може бути приватизований або виведений на розміщення акцій, адже йому належать підземні газові сховища, які за законом можуть бути тільки державними.

Дискусії щодо виплати топ-менеджерам "Натфогазу" премій в розмірі 1% від 2,9 мільярда доларів, які виплатив Україні російський "Газпром", почались після того, як наглядова рада "Нафтогазу" проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії.

Згідно з рішенням наглядової ради, правлінню підлягає виплата в розмірі 45,6 млн доларів – 1% від суми виграшу у суперечці з "Газпромом". У 2018 році було виплачено 20 млн доларів.

17 січня президент Володимир Зеленський доручив прем'єру Олексію Гончаруку "розібратися із питанням" премії в 1% топ-менеджменту "Нафтогазу" від сплачених Газпромом 2,9 млрд доларів та натякнув на можливе перезавантаження НАК "Нафтогаз".

Пізніше Вітренко запропонував політичному керівництву віддати премію безпосередньо українцям, "заради яких досягав я таких екстраординарних результатів".