Валютний ринок пройшов "в’яло" через малий продаж ОВДП

19-го лютого учасники валютного ринку не відчули на валютному ринку обсяги припливу нерезидентської валюти за операціями з ОВДП.

Як повідомляє Finance.ua на аукціоні 18 лютого продали облігацій всього на 1,529 млрд гривень із пропонованих паперів на 4,5 млрд, рівень прибутковості за ними Мінфіну особливо знизити не вдалося, і ті суми валюти, які вклали цього разу іноземці "потонули" в загальних обсягах операцій міжбанку, не позначившись істотно на курсоутворенні.

На такому ринку правили тільки місцеві гравці

Вся пропозиція продавців фактично повністю викуповувалася покупцями, і особливого надлишку долара не спостерігалося.

За день долар подешевшав з 24,50-24,52 до 24,475 - 24,495 гривень, хоча, за словами учасників ринку, повторився вчорашній сценарій – в основний час сесії курс більше "топтався на місці" в межах коридору, встановленого ще з ранку.

Нацбанк сьогодні не виходив на міжбанк ні в більш публічному форматі аукціону, ні через Matching.

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 8 копійок, встановивши його на 20 лютого на рівні 24,52 гривні за долар.

Гривня послабла по відношенню до євро на 6 копійок: офіційний курс євро встановлений на рівні 26,48 гривні (на 18 лютого - 26,42 гривні).

Економічна правда