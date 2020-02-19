Валютний ринок: Гривня "топчеться на місці"

18 лютого торги на міжбанку проходили спокійно, НБУ долар не купував.

Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,40 – 24,43.

За даними Finance.ua, значна частина учасників міжбанківського валютного ринку чекала виходу регулятора з черговою інтервенцією з купівлі валюти в резерви, але її не відбулося. Нацбанку просто не було що викуповувати.

Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 19 лютого на рівні 24,44 гривні за долар.

Формально за день долар зріс з 24,38 / 24,41 до 24,44 / 24,455 гривні, хоча, за словами учасників ринку, більше "топтався на місці".

Економічна правда