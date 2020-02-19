Курс валют на 19 лютого: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

19 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,44 – 24,45 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,51 - 24,53 гривні;

Євро – 26,48 - 26,51 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 24,29 – 24,51 гривні. Євро купують по 26,22 гривні, продають по 26,57 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 24,42 - 24,43 гривні, євро - 26,42 - 26,51 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 19 лютого на рівні 24,44 гривні за долар.