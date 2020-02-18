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Курс валют: гривня стабільна до долара та зміцнилась до євро

Вівторок, 18 лютого 2020, 20:20
 

Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 19 лютого на рівні 24,44 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Гривня укріпилась по відношенню до євро на 8 копійок: офіційний курс євро встановлений на рівні 26,42 гривні (на 18 лютого - 26,50 гривні).

Нагадуємо:

18 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,40 – 24,43 гривні за долар.

18 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,44 – 24,45 гривні за долар.

Економічна правда

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