Стало відомо коли потужності "Укрспирту" виставлять на продаж

Міністерство економіки планує передати на приватизацію перші 36 підприємств ДП "Укрспирт" до 15 травня 2019-го року, інші 5 - до 16 червня, підприємства концерну "Укрспирт" - до 1 липня.

Про це час засідання Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики заявив заступник міністра економіки Тарас Висоцький.

"Фонд держмайна, в свою чергу, підготує підприємства до продажу та виставить їх на аукціони через платформу ProZorro.Продажі", - зауважив Висоцький.

Він також наголосив, що приватний бізнес з 1 липня 2020 року матиме змогу отримати ліцензію на виробництво спирту.

Т.в.о директора "Укрспирту" Сергій Блескун заявив, що для приватизації необхідно завершити реєстрацію майна спиртових заводів за ДП "Укрспирт", майно передати на приватизацію до Фонду державного майна України (ФДМУ) як "окреме майно" (пулом основних засобів кожної цілісної виробничої дільниці), з можливістю не завершувати реорганізацію підприємств. Це дозволить передати об’єкти на приватизацію у найкоротші строки.

Нагадуємо:

Очікувані надходження до державного бюджету від приватизації усіх спиртових заводів "Укрспирту" складуть близько 2,5 млрд. гривень.

Президент Володимир Зеленський очікує, що Кабінет міністрів упродовж двох місяців ухвалить усі необхідні підзаконні акти та розпочне підготовку "Укрспирту" до приватизації.

Чистий прибуток "Укрспирту" у 2019-му році склав 40, 3 мільйона гривень, з них більшу частину — 32 мільйона гривень — підприємство отримало за останні два місяці року — листопад та грудень.

З 1 січня 2020 почав діяти закон про демонополізацію спиртової галузі. Згідно з документом, із 1 липня 2020 року скасовується державна монополія на виробництво спирту, зокрема, як лікарського засобу, а також для медичних і ветеринарних цілей.

Документ дозволяє компаніям будь-якої форми власності виробляти спирт за умови отримання ліцензії, а також провести повну лібералізацію експорту спирту з України.

Законом також передбачено тимчасове обмеження на імпорт спирту в Україну до 1 січня 2024 року і заборона на участь в приватизації підприємств Укрспирту представників країни-агресора.

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