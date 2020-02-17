Приватизація усіх заводів "Укрспирту" принесе 2,5 мільярда — уряд

Очікувані надходження до державного бюджету від приватизації усіх спиртових заводів "Укрспирту" складуть близько 2,5 млрд. гривень.

Про це йдеться у звіті з виконання Програми діяльності Кабінету міністрів за рік.

"Урядом здійснено перші кроки до приватизації державних спиртових заводів, зокрема скасовано рішення щодо реорганізації 35 спиртових заводів, які мали бути приєднані до ДП "Укрспирт".

Також повідомляється, що зараз проводиться технічний та фінансовий аудит заводів, після якого підприємства передадуть на приватизацію.