Чистий прибуток "Укрспирту" у 2019-му році зріс на 86%

Чистий прибуток "Укрспирту" у 2019-му році склав 40, 3 мільйона гривень, з них більшу частину — 32 мільйона гривень — підприємство отримало за останні два місяці року — листопад та грудень.

Про це повідомляє прес-служба держкомпанії.

"Звісно, для модернізації галузі цього недостатньо. Щоб забезпечити її сталий розвиток, оснастити заводи новітніми технологіями та стати великим експортером спирту за кордон, галузі потрібен приватний капітал та вмотивований інвестор", — прокоментував в.о. директора "Укрспирт" Сергій Блескун.

Варто додати, що чистий прибуток ДП "Укрспирт" у 2019 році склав 40,3 млн грн проти 21,6 млн грн у 2018-му.

Окрім цього, минулого року підприємство сплатило 463,1 млн грн податків, а виробництво етилового спирту склало 6060,25 тис декалітрів.

Також помітно збільшилася сплата податків у грудні 2019 року: цей показник склав 53,1 млн грн, тоді як в аналогічний період 2018 року він становив 30,4 млн грн.

Повідомляється, що у фінансовому плані очікуваний прибуток ДП "Укрспирт" за 2019 становив - 24,3 мільйона гривень.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 почав діяти закон про демонополізацію спиртової галузі. Згідно з документом, із 1 липня 2020 року скасовується державна монополія на виробництво спирту, зокрема, як лікарського засобу, а також для медичних і ветеринарних цілей.

Документ дозволяє компаніям будь-якої форми власності виробляти спирт за умови отримання ліцензії, а також провести повну лібералізацію експорту спирту з України.

Законом також передбачено тимчасове обмеження на імпорт спирту в Україну до 1 січня 2024 року і заборона на участь в приватизації підприємств Укрспирту представників країни-агресора.

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