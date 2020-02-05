Зеленьский очікує, що "Укрспирт" підготують до приватизації за два місяці

Президент Володимир Зеленський очікує, що Кабінет міністрів упродовж двох місяців ухвалить усі необхідні підзаконні акти та розпочне підготовку "Укрспирту" до приватизації.

Про це повідомляє сайт президента.

Крім того, за словами Зеленського, правоохоронні органи разом з урядом та Офісом президента мають активізувати боротьбу з нелегальним обігом спирту.

Нагадуємо:

Чистий прибуток "Укрспирту" у 2019-му році склав 40, 3 мільйона гривень, з них більшу частину — 32 мільйона гривень — підприємство отримало за останні два місяці року — листопад та грудень.

З 1 січня 2020 почав діяти закон про демонополізацію спиртової галузі. Згідно з документом, із 1 липня 2020 року скасовується державна монополія на виробництво спирту, зокрема, як лікарського засобу, а також для медичних і ветеринарних цілей.

Документ дозволяє компаніям будь-якої форми власності виробляти спирт за умови отримання ліцензії, а також провести повну лібералізацію експорту спирту з України.

Законом також передбачено тимчасове обмеження на імпорт спирту в Україну до 1 січня 2024 року і заборона на участь в приватизації підприємств Укрспирту представників країни-агресора.

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