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Новини 18 лютого: правки "по землі", МВФ та "антиколомойський" закон

Вівторок, 18 лютого 2020, 21:00
 

Про правки до земельної реформи. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що розгляд "земельного" законопроєкту у другому читанні займе 2,5 - 3 місяці, та планує спілкуватися з лідерами тих фракцій, які внесли найбільше поправок.

Про МВФ. Експерти Міжнародного валютного фонду відвідають Україну для проведення технічних обговорень політики економічного зростання.

Про "антиколомойський" закон. Представники Кабміну, НБУ та Верховної Ради доопрацьовують урядовий законопроєкт №2571 про заборону повернення банків-банкрутів екс-власникам, на ухваленні якого наполягають у МВФ.

Про Суркіса та Порошенка. Ігор Суркіс та 6 афілійованих з ним офшорних компаній подали позов проти Валерії Гонтаревої і Петра Порошенка до Високого суду Лондона з вимогою до екс-президента компенсувати кошти за невиконані умови угоди, за якою він мав купити частку в телеканалі "1+1".

Про український експорт. Потіснивши на третє місце Індію, яка три роки поспіль утримувала перше місце, лідерство у топ-10 найбільших імпортерів української агропродукції у 2019 році виборов Китай.

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земельна реформа МВФ Коломойський

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Економічна правда
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