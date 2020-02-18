Справа "1+1": ЗМІ розповіли деталі позову Суркіса проти Порошенка і Гонтаревої у Лондонському суді

Ігор Суркіс та 6 афілійованих з ним офшорних компаній подали позов проти Валерії Гонтаревої і Петра Порошенка до Високого суду Лондона з вимогою до екс-президента компенсувати кошти за невиконані умови угоди, за якою він мав купити частку в телеканалі "1+1".

Про це повідомляє "НВ Бізнес".

Видання з'ясувало, що позов проти Порошенка і Гонтаревої 17 грудня 2019 року подали Ігор Суркіс та 6 компаній - Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.

За даними "НВ Бізнес", згадка екс-голови НБУ Валерії Гонтаревої, ймовірно, є технічним елементом позову, оскільки одним із популярних шляхів доступу до англійського суду є подання позову до кількох співвідповідачів, бодай один з яких проживає в Англії.

Гонтарева, як відомо, уже тривалий час проживає у Лондоні.

Екс-голова Нацбанку у відповідь на запит видання відповіла, що поки не бачила тексту самого позову.

"Я теж хотіла б отримати документи і зрозуміти, яким чином вони це зробили і до чого тут я.

Навіть коли щось в цій статті ("Дзеркала тижня" - ред.) є правдою, то ні я, ні НБУ тут точно ні до чого! І якщо за нашою спиною хтось щось робив, то ми не маємо до цього жодного стосунку", - підкреслила вона.

За її словами, вона не контактувала щодо позову із самим Порошенком: "Ні! І не збираюсь. Я точно не маю до цього жодного стосунку і готова піти в будь-який корт (суд - ред.) світу і це довести".

Гонтарева додала, що всю інформацію про цей позов вона отримала зі ЗМІ.

Раніше видання "Дзеркало тижня" (ДТ) повідомляло, що брати Суркіси подали позов проти Порошенка в Лондонський арбітраж - тоді ще без згадки Гонтарєвої. Як з'ясувало "НВ Бізнес", позов в Лондоні дійсно є - але не в арбітраж.

За даними "НВ Бізнес", Григорій Суркіс не є позивачем - позов подав його брат Ігор, якому належить 24,6% акцій телеканалу.

Зазначається, що сам Порошенко не відповів на запит видання, але у прес-службі партії "Європейська Солідарність", лідером якої він є, заявили, що екс-президент не укладав жодної угоди з братами Суркісами про нібито придбання у них частки в каналі "1+1", і нікому не надавав відповідних доручень.

"Він категорично відкидає звинувачення, поширені в ЗМІ, і вважає "позов" повністю безпідставним. Інформація про "позов", ймовірно, була поширена в ЗМІ з ініціативи колишніх власників Приватбанку.

Цілком ймовірно, що чи не єдиним мотивом подати "позов" проти Порошенка є намір підірвати позиції державного банку в справі проти колишніх власників, яке зараз перебуває на розгляді Високого Суду Правосуддя в Лондоні", - заявили у прес-службі "Європейської Солідарності".

Олігарх Ігор Коломойський заявляв, що наразі у нього і в Ігоря Суркіса перебуває приблизно по 25% акцій "1+1", ще 7,5% акцій належить менеджменту і журналістам, які після націоналізації Приватбанку вирішили таким чином реалізувати свої опціони.

"У них були опціони. Коли відбулася націоналізація, вони вирішили реалізувати ці опціони, щоб ці акції нікому іншому не дісталися", - сказав він.

На запит "НВ Бізнес" олігарх не відповів, але переглянув запит в месенджері.

Нагадаємо:

Раніше видання "Дзеркало тижня" повідомляло, що брати Григорій та Ігор Суркіси подали до Лондонського міжнародного арбітражу позов проти п'ятого президента Петра Порошенка з вимогою компенсувати мінімум 140 млн доларів за невиконані умови угоди, за якою він мав купити у братів частку в телеканалі "1+1".

2 травня 2019 року олігарх Ігор Коломойський анонсував позов до Петра Порошенка, щойно він перестане бути президентом: "Я точно знаю, що в Англії проти нього готується позов, претензії з'явилися від Суркіса".

Олігарх розповів, що Порошенко хотів викупити 50% прав на телеканал. Мовляв, Порошенко хотів викупити у Ігоря Суркіса 25% акцій телеканалу, а потім домовитися з ним про покупку ще 25%. Сума угоди Порошенка із Суркісом мала становити близько 240-250 мільйонів.

За даними журналістів ZN.UA, це було в 2015 році. Порошенко збирався заплатити за 25-відсоткову частку Суркісів $140 млн із розстрочкою на 8 років, але, уклавши угоду, передумав.