Топ-10 країн-імпортерів української агропродукції

Потіснивши на третє місце Індію, яка три роки поспіль утримувала перше місце, лідерство у топ-10 найбільших імпортерів української агропродукції у 2019 році виборов Китай.

Про це проінформував Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки".

"Вартісні обсяги поставок вітчизняної сільгосппродукції до Китаю становили минулого року 1,955 млрд дол. При цьому частка Китаю у вітчизняному експорті агропродовольства становила торік 8,7%", - йдеться у повідомленні.

Основними споживачами української сільгосппродукції стали: Китай, Єгипет, Індія, Туреччина, Нідерланди, Іспанія, Німеччина, Польща, Італія та Білорусь.

Дані ІАЕ. Візуалізація - ЕП

Китай, Єгипет і Туреччина торік збільшили обсяги закупівель українського агропродовольства більш як у півтора рази порівняно з 2018 роком.

Як зазначили в ІАЕ, у 2019 році продукція АПК склала 44,6% у загальному експорті з України.

За підсумками календарного 2019 року зафіксовано найбільші в історії України обсяги експорту зерна (56,7 млн тонн) та соняшникової олії (6,1 млн тонн).

Серед інших товарів, було досягнуто максимальні кількісні значення в експорті незгущених молока і вершків без цукру (25 тис. тонн), яєць птиці у шкаралупі та без (144 тис. тонн), волоських горіхів (68 тис. тонн), крохмалю (83 тис. тонн) та консервованих томатів (59 тис. тонн).

Закупки агроподукції Азією у 2019-му році збільшилися на 17,5% (до 9,4 млрд дол). Частка азійських країн склала торік 42,2% від загального української агроекспорту.

Дані ІАЕ. Візуалізація - ЕП

Обсяги закупок ЄС за рік збільшилися на 19% (до 7,5 млрд дол). У 2019-му році частка ЄС у вітчизняному експорті агропродовольства становила 33,5%. Це найвищий показник за часи незалежності.

Обсяги поставок до країн Африки 2019 року збільшилися за рік на 43% і становили 3,3 млрд дол. (частка у 14,9% від українського експорту сільгосппродукції)

Поставки агропродовольства до країн СНД, залишилися на рівні 2018 року і склали 1,5 млрд дол. (частка 6,5%).

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Найуспішніші сфери української економіки: IT-сектор, аграрний сектор, хімічне виробництво та фармацевтика.

Зростання валового внутрішнього продукту в жовтні-грудні 2019 року становило 1,5% до аналогічного періоду 2018 року.

У попередніх кварталах темп зростання був вищий: у першому - 2,5% , другому - 4,6%, третьому - 4,1%