Арахамія прогнозує, що розгляд "земельних" правок займе 3 місяці

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що розгляд "земельного" законопроєкту у другому читанні займе 2,5 - 3 місяці, та планує спілкуватися з лідерами тих фракцій, які внесли найбільше поправок.

Про це він сказав у кулуарах Верховної Ради у вівторок, передає "Укрінформ".

"Очікування такі. Якщо не зміняться суттєво якісь обставини, ми прогнозуємо це, грунтуючись на сьогоднішніх цифрах, які ми маємо. Зараз в середньому розгляд однієї поправки займає 3 хвилини.

Якщо кількість поправок розділити на 3 хвилини і відняти від цієї цифри всі перерви і т.д., то це десь - 2,5-3 місяці роботи парламенту", - підкреслив Арахамія.

За його словами, тисячі поправок, на яких наполягають члени фракцій "Опозиційна платформа - за життя" та "Батьківщина", - блокування роботи парламенту.

"Я буду особисто наполягати на тому, щоб зібрати глав фракцій і з ними поспілкуватися - яким чином вони будуть дивитися в очі своїм виборцям, які будуть говорити, що вони заблокували парламент. Навіщо?", - додав голова фракції "Слуга народу".

Він зазначив, що додаткові пленарні дні Верховної Ради - один з інструментів для прискорення розгляду поправок.

"Додаткові пленарні дні - один з інструментів, які можуть прискорити. Ми ще не вирішили, тому що думаємо, що тоді буде нова серія маніпуляцій щодо того, що ми прискорюємо процес штучним чином і так далі", - сказав Арахамія.

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Готуємось до "земельної ночі" в Раді: що змінилось у проєкті про ринок землі

Нагадаємо:

Верховна Рада другий пленарний тиждень розглядає правки до закону про продаж земель сільськогосподарського призначення у другому читанні. Станом на день 18 лютого розглянуто 339 правок з 4018.

5-го лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що у фракції достатньо голосів на підтримку законопроєкту про ринок землі, але працювати доведеться всю ніч. Проте нічного режиму у Раді не сталося, натомість депутати розглядають і голосують майже за кожну правку.

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

Радник прем'єр-міністра Олексій Мушак заявив, що є два сценарії розгляду земельного закону у Раді - по повній процедурі (що, за його словами, займе близько 2 місяців), або за скороченою процедурою (розгляд займе до 3 годин).