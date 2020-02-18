Експерти МВФ знову їдуть до України

Експерти Міжнародного валютного фонду відвідають Україну для проведення технічних обговорень політики економічного зростання.

Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає офіс МВФ у Києві.

"Команда в складі кількох експертів Міжнародного валютного фонду відвідає Київ для проведення технічних обговорень політики, спрямованої на досягнення потужного зростання і забезпечення стабільності", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає "Інтерфакс-Україна", 17 лютого завершилася дія попередньої програми співпраці між Україною і МВФ в рамках механізму stand-by.

Вона була затверджена 18 грудня 2018 року в обсязі близько 3,9 млрд доларів, проте Україна змогла отримати за нею лише перший транш - близько 1,4 млрд доларів.

Потім планувалися ще два транші за підсумками піврічних переглядів, однак в зв'язку зі зміною президента і уряду країни після виборів було вирішено почати розробку нової програми співпраці.

Нагадуємо:

Міжнародний валютний фонд відзначає активний діалог з Україною за новою програмою фінансування на 5,5 мільярда доларів, але не може назвати можливі терміни її затвердження.

7-го грудня Міжнародний валютний фонд попередньо узгодив програму фінансуванняУкраїни на 5,5 мільярда доларів на три роки.

У заяві МВФ зазначається, що програму ще має затвердити Рада директорів МВФ, а рішення залежатиме від виконання Україною низки невідкладних дій.

Для отримання чергового траншу, МВФ чекатиме від України прийняття закону про неможливість повернення банків екс-власникам, врегулювання тарифів та завершення реформ.

11 грудня уряд зареєстрував "антиколомойський" законопроєкт №2571 про заборону повернення банків-банкрутів екс-власникам.

Згодом фінансовий комітет ради змінив текст законопроєкту, але як повідомляли ЗМІ, оновлену версію не погодив МВФ.

Міністр фінансів Оксана Маркарова раніше заявляла, що у України є шанс випуститися з програми МВФ з 2023-го року.

У січні Україна виконала умови для отримання другого траншу макрофінансової підтримки від Європейського Союзу в розмірі 500 мільйонів євро, транш очікується в першому кварталі 2020-го року.

Економічна правда