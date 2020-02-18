З фонду вкладників "Укрбуду" вивели 180 мільйонів — ДБР

Державне бюро розслідувань повідомляє, що з "ФК" Житло-капітал", що виступає фондом фінансування будівництва об'єктів "Укрбуду , за 2016-2019 роки виведено понад 180 мільйонів гривень на рахунки підконтрольних фізичних осіб.

Відповідна постанова суду від 19 грудня 2019 року опублікована в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Всього ДБР вивчає 29 ЖК, куди вклалося 13 тисяч сімей.

Згідно з документом, в кримінальній справі від 12 серпня 2019 року розслідується ймовірне присвоювання грошових коштів інвесторів будівництва службовими особами компаній ТОВ "ФК" Житло-капітал", ТОВ "Укрбуд девелопмент", ТОВ "Спецбуд-плюс", ТОВ "Інвестиційна компанія "Укрбуд Інвест".

Нагадуємо:

Екс-власник "Укрбуду", який перебуває під слідством Максим Микитась заявляв, що менеджмент компанії вивів з компанії активи з прибутковістю близько 4 млрд грн. За даними джерел ЕП, він проводив внутрішній аудит і виявив там серйозні порушення.

12 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що "Київміськбуд" добудує всі об'єкти скандального "Укрбуду".

Раніше журналісти ЕП об'їздили всі будмайданчики житлових комплексів, які будуються під брендом "Укрбуд Девелопмент".

Станом на листопад будівельні роботи на більшості ЖК були або повністю припинені, або там знаходилося 5-10 будівельників.

Активні роботи велися на ЖК Sky Avenue (який відійшов до компанії "Інтергал-Буд"), ЖК "Чарівне місто" (спільно з Perfect Group), ЖК Edelweiss House (спільно з Edelburg Development) і ЖК La Manche.

За даними ЕП, на добудову всіх житлових комплексів "Укрбуд Девелопмент" необхідно виділити 60 мільйонів доларів (близько 1,5 мільярда гривень).

Детальніше читайте за посиланням: Що насправді сталось з "Укрбудом": історія падіння з великою ціною