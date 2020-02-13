Новини 13 лютого: МВФ, ціна газу, Коломойський

Про МВФ. Міжнародний валютний фонд відзначає активний діалог з Україною за новою програмою фінансування на 5,5 мільярда доларів, але не може назвати можливі терміни її затвердження.

Про ціну газу. Ціна газу на українському ринку впала до позначки 186 доларів за 1 тис кубометрів починаючи з 3-го кварталу 2019-го року, що є мінімумом для останніх 10-ти років.

Про Коломойського. Олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов - серед кінцевих бенефіціарних власників ТОВ "Таргет-М" і ТОВ "Рокіт-М", зареєстрованих 29 січня 2020 року, основний вид діяльності фірм - виробництво зброї та боєприпасів.

Про банки. Прибуток банківського сектору у 2019 році за попередніми даними становить 60 мільярдів гривень, це майже втричі більше ніж у 2018-му році. Найбільше заробив Приватбанк - 32 мільярда гривень.

Про видобуток газу. Уряд буде працювати над збільшенням видобутку газу, для цього вже спростили дозвільні процедури, впровадили е-аукціони та розробили законодавчі зміни.

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За національною ознакою: чому Samsung блокує телевізори українців і що робити в таких випадках

На початку лютого 2020 року компанія Samsung частково заблокувала роботу телевізорів власного виробництва, які придбали українці. ЕП дізналася, чому Samsung пішла на такий крок, що робити споживачам і чи може їх захистити держава.