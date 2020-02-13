Гончарук розповів, як Україна буде нарощувати видобуток газу без "смотрящіх"

Уряд буде працювати над збільшенням видобутку газу, для цього вже спростили дозвільні процедури, впровадили е-аукціони та розробили законодавчі зміни.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук на своєму Telegram-каналі.

"Україна ефективніше розпоряджатиметься надрами. Без "смотрящіх" і груп впливу.

...До підписання готуються 9 угод щодо розподілу вуглеводневих надр, а також запущено "Інвестиційний атлас надрокористувача", на який нанесли понад 100 готових до надрокористування об’єктів, зокрема перспективні нафтогазові площі.

У лютому вже стартують 12 аукціонів по ділянках через електронні торги", - пише очільник уряду.

Гончарук також пише, що збільшення власного видобутку знизить ціну у платіжках, та підкреслює що держава продає не самі родовища, а лише дозволи на користування надрами.

Нагадуємо:

У 2019 році видобуток газу в Україні зменшився на 1,4%, а видобуток нафти збільшився на 5,7%.

5 найбільших газових родовищ держпідприємства "Укргазвидобування" виснаженені на понад 80%, держкомпанія проводить розвідку нових ділянок.

Кабінет міністрів незадоволений роботою НАК "Нафтогаз України" у сфері реалізації програми 20/20 щодо видобутку українського газу.