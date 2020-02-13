Рекорд: за 2019 рік банки заробили втричі більше ніж роком раніше

Прибуток банківського сектору у 2019 році за попередніми даними становить 60 мільярдів гривень, це майже втричі більше ніж у 2018-му році. Найбільше заробив Приватбанк - 32 мільярда гривень.

Про це повідомила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова на своїй сторінці у Facebook.

"...Майже втричі більше, ніж роком раніше. Новий історичний рекорд.

Розчарую критиків, це не надприбутки держбанків від ОВДП. Це реальний прибуток банківського сектору. Якщо подивитись на процентний дохід держбанків, то інвестовані ОВДП – це всього лише 12%", - пише Рожкова.

Рожкова нагадує, що у минулому році зменшилась кількість збиткових банків: з 13 у 2018 до 6 у 2019.

У Нацбанку пояснюють прибутки високою операційною ефективністю банків та низьким відрахування у резерви, які за рік зменшились удвічі з 24 до 12 млрд грн.

Рожкова зазначає, що показник ROE (віддача на капітал) в українських банках сьогодні – 34,2%. Це вище, ніж загальноєвропейський показник – 7%, і вище, ніж у країн-сусідів: Угорщина – 18%, Румунія – 17%, Чехія -16%.

Більше 10 українських банків мають показник ROE більше 30%.

"Чи завжди будуть такі високі прибутки? Ні, завдяки сповільненню інфляції процентні ставки знижуватимуться, а отже і знижуватиметься процентна маржа банків.

Крім того, стрімкий розвиток технологій та небанківського сектору, стандарти розкриття інформації споживачам сприятимуть посиленню конкуренції і вимагатимуть від банків більш виваженого підходу до формування ціни на продукти.

Але це не скасовує той факт, що банківський сектор сьогодні у відмінному стані", - резюмує заступниця голови НБУ.

Також у цілях Нацбанку підвищити операційну ефективність Ощаду та Укрексімбанку.

Нагадуємо:

У 2019 році обсяг проблемних кредитів в українських банках уперше за останні роки знизився нижче рівня 50% та станом на 1 січня 2020 року становив 48,4% - якість кредитних портфелів покращилась у банках усіх груп, окрім банків із російським капіталом.